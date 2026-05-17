Freno a la reventa de entradas: la ley de California que buscan aprobar en pleno Mundial 2026

Mientras California se prepara para recibir partidos del Mundial 2026, legisladores estatales avanzan con un proyecto de ley que apunta directamente contra la reventa de entradas a precios elevados. La iniciativa busca limitar las ganancias de los revendedores y obligar a una mayor transparencia en el mercado secundario de tickets. Sin embargo, la propuesta no aplicaría a la Copa del Mundo.

El proyecto de ley contra la reventa de entradas en California

El proyecto, identificado como AB 1720 y presentado por el asambleísta Matt Haney, propone establecer topes concretos para la reventa de tickets de espectáculos y eventos culturales en California. La medida fue introducida el 5 de febrero de 2026 y avanza en el proceso legislativo estatal, aunque el pasado 6 de mayo su audiencia en comité fue postergada.

Matt Haney busca combatir el aumento excesivo de precios en la reventa de boletos en California

Según el texto oficial de la propuesta legislativa, el eje central de la norma consiste en impedir que un revendedor comercialice una entrada por un valor superior al precio original más un 10%. La limitación no solo alcanzaría al ticket base, sino también a los cargos y tarifas adicionales que suelen aplicarse durante las operaciones digitales.

El proyecto especifica que el límite se mantendrá incluso si la entrada fue revendida varias veces. Es decir, aunque un boleto haya pasado por distintos compradores dentro del mercado secundario, el precio máximo autorizado será un 10% superior al valor inicial establecido por el vendedor original.

Además, la iniciativa intenta bloquear mecanismos utilizados frecuentemente para incrementar el costo final mediante cargos ocultos. El texto señala que los revendedores no podrán evadir el tope con la aplicación de tarifas separadas por procesamiento, entrega u otros conceptos adicionales que excedan el margen permitido.

La propuesta también incorpora restricciones para las plataformas de reventa. En concreto, indica que un “ticket resale marketplace” no podrá cobrar más del 10% del valor original del boleto en tarifas adicionales aplicadas al comprador o al vendedor.

A eso se suma una obligación de transparencia: las plataformas deberán exigir que el revendedor informe públicamente el precio original de la entrada dentro de cada publicación.

Multas de hasta US$5000 por entrada por incumplir la ley de reventa en California

La propuesta AB 1720 contempla sanciones económicas para quienes incumplan las nuevas reglas. El texto indica que los vendedores originales, revendedores o plataformas que violen la normativa podrían enfrentar multas civiles de hasta US$1000 por ticket en una primera infracción.

El proyecto de ley busca poner un tope a las ganancias por reventas; sería del 10% sobre el valor original de las entradas Imagen creada con IA

En caso de reincidencia, la penalidad podría elevarse hasta US$2500 por entrada vendida de manera irregular.

El proyecto va todavía más allá para situaciones consideradas sistemáticas o deliberadas. Si las autoridades detectan un patrón “consciente y voluntario” de incumplimiento, las sanciones podrían alcanzar hasta US$5000 por cada ticket involucrado.

Las acciones judiciales podrían ser iniciadas por el fiscal general de California, abogados de ciudades o representantes legales de condados. Además de las multas, el proyecto habilita pedidos de restitución de dinero, decomiso de ganancias obtenidas ilegalmente y medidas cautelares para impedir nuevas infracciones.

La ley de California sobre reventa de entradas no aplicaría al Mundial 2026

Aunque el debate sobre la reventa cobra especial relevancia en un año marcado por el Mundial 2026, el proyecto excluye expresamente a eventos deportivos.

El texto establece que la normativa no se aplicará a entradas para competencias deportivas profesionales, ni tampoco a tickets revendidos por titulares de abonos de temporada. También quedan exceptuados los eventos universitarios, amateurs y torneos organizados bajo entidades deportivas colegiales o asociaciones nacionales.

La ley excluye explícitamente al Mundial 2026 y a los Juegos Olímpicos 2028 Jae C. Hong - AP

Una de las exclusiones aparece en el apartado dedicado a competencias internacionales. Allí se aclara que las restricciones no alcanzarán a torneos o encuentros con atletas y selecciones que representen a países extranjeros, e incluye explícitamente a la Copa Mundial de la FIFA y a los Juegos Olímpicos.

Esa excepción implica que, aun si la ley fuera aprobada en medio del Mundial 2026, la reventa de entradas para los partidos del torneo no quedaría sujeta al límite de reventa del 10% contemplado por la iniciativa.