¿Aplica para el Mundial 2026? El proyecto de ley en California que busca limitar el precio de reventa de entradas

California avanza con un proyecto de ley que apunta a modificar el mercado de reventa de entradas para espectáculos en vivo. La propuesta, denominada California Fans First Act, fue presentada por el asambleísta Matt Haney y busca establecer un límite en el precio.

Reventa de entradas en California: qué busca cambiar la ley AB 1720

La medida, identificada como AB 1720, plantea que las entradas revendidas no puedan superar en más de un 10% el precio original. El objetivo es reducir la especulación generada por plataformas de reventa y operadores que utilizan sistemas automatizados para adquirir grandes cantidades de boletos en pocos segundos.

Matt Haney busca combatir el aumento excesivo de precios en la reventa de boletos en California

El proyecto también apunta a garantizar que los consumidores puedan acceder a tickets a través de canales oficiales y evitar que el mercado secundario eleve los valores hasta cifras consideradas inaccesibles para gran parte del público.

“Durante décadas, las entradas para conciertos se vendieron a precio nominal a verdaderos fans que querían ver a sus artistas favoritos”, dijo Haney en un comunicado. “Pero hoy, los revendedores profesionales y los bots compran entradas en segundos y las comercializan con márgenes de ganancia exorbitantes. Este proyecto de ley pone fin a ese sistema”, señaló.

El texto legislativo sostiene que la reventa masiva afecta tanto a los seguidores como a artistas, salas y promotores. La iniciativa menciona que, en algunos casos analizados, boletos con precios originales inferiores a US$80 llegaron a comercializarse por más de US$1000 en plataformas digitales no oficiales.

El objetivo principal es asegurar que el dinero beneficie a la industria del entretenimiento y no a plataformas externas que inflan los costos de entrada Amy Harris - Invision

¿El Mundial 2026 entra dentro de la ley?

El proyecto de ley AB 1720 no alcanzaría al Mundial 2026. El texto incorpora excepciones específicas para determinados eventos deportivos internacionales.

Entre las exclusiones figura cualquier competencia o torneo que involucre selecciones nacionales o atletas que representen a otros países. Dentro de esa categoría aparecen mencionados de forma expresa la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos.

La propuesta tampoco se aplicaría a eventos de:

Deportes profesionales.

Abonos de temporada vinculados a deportes

Competencias universitarias o amateurs organizadas por asociaciones nacionales

El proyecto de ley AB 1720 no se aplicaría al Mundial de la FIFA Conmebol

Qué eventos quedarían alcanzados por el proyecto de ley en California

La regulación fue diseñada principalmente para el sector cultural y de entretenimiento. Por eso, la norma sí abarcaría:

Conciertos

Festivales musicales

Presentaciones teatrales

Espectáculos de comedia

También entrarían dentro del límite del 10% las producciones organizadas por entidades sin fines de lucro y distintos eventos comunitarios realizados en California. El objetivo es sostener la actividad de salas independientes y pequeñas empresas relacionadas con la música en vivo y las artes escénicas.

El proyecto permite la reventa entre particulares siempre que el incremento de precio permanezca dentro del margen autorizado. De esta manera, una persona que no pueda asistir a un evento podría transferir o vender su entrada sin superar el tope fijado por la ley.

Las multas por incumplir la norma

La iniciativa contempla sanciones económicas para quienes infrinjan los límites establecidos. Las multas serían aplicadas por cada entrada revendida fuera de las condiciones permitidas.

Para una primera infracción, la penalidad podría llegar hasta los US$1000 por boleto. En casos posteriores, el monto ascendería a US$2500 por entrada.

Si las autoridades detectan una práctica reiterada y deliberada, la sanción prevista alcanzaría los US$5000 por ticket vendido. Además de las multas, fiscales estatales o municipales podrían solicitar devoluciones de dinero y el decomiso de ganancias obtenidas de manera ilegal.

La AB 1720 fue presentada el 5 de febrero y actualmente continúa en tratamiento dentro de la Asamblea de California. Durante abril recibió distintas modificaciones antes de avanzar a nuevas instancias legislativas.

Según el cronograma previsto, el proyecto debe ser analizado por el Comité de Asignaciones de la Asamblea, donde se definirá si continúa su recorrido hacia una votación en el pleno legislativo. Hasta el momento, la propuesta no tiene una fecha oficial de entrada en vigor.