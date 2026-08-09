California sumará 22.770 nuevos cupos de cuidado infantil subsidiado: quiénes podrán acceder a la ayuda

En el presupuesto de Salud y Servicios Humanos para el periodo 2026-2027, el gobierno de California incluyó una inversión en el sistema de cuidado infantil, gestionado por el Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés). Con los subsidios, el estado agregará 22.770 nuevos cupos, que estarán disponibles para familias en situaciones de vulnerabilidad o bajos ingresos a través de diversos programas y mecanismos.

Los 22.770 nuevos cupos de cuidado infantil subsidiado en California

El gobierno californiano incluyó en el presupuesto una inversión masiva de US$337,7 mil millones destinada a fortalecer los servicios públicos de salud y bienestar social. Una parte sustancial de estos recursos se asigna a Medi-Cal, programa que planea cubrir a un tercio de los habitantes del estado, mientras que otra partida importante irá para el cuidado infantil.

Los nuevos cupos de cuidado infantil que agregará California están destinados a familias en situaciones de vulnerabilidad o bajos ingresos Freepik

El dinero contempla un aumento de US$269,2 millones en el Fondo General para restaurar 3430 cupos y expandir 22.770 lugares adicionales de cuidado infantil subsidiado.

Los fondos forman parte de un presupuesto total de US$7,7 mil millones (US$5,2 mil millones del Fondo General) dirigidos específicamente a los programas de cuidado y desarrollo infantil.

Del total, se destinan US$112 millones adicionales para proporcionar un ajuste del 2,01% por costo de vida a los programas administrados por el DSS. El propósito de esta medida es ayudar a compensar la inflación para los proveedores.

Asimismo, se asignan US$36,4 millones en fondos únicos (federales y de la Proposición 64), con el objetivo de reparar o mejorar instalaciones que sufrieron daños por desastres naturales ocurridos entre 2023 y 2025.

Quiénes podrán acceder a la ayuda de cuidado infantil subsidiado anunciada por California

De acuerdo con las autoridades, el acceso a estos subsidios está diseñado para hogares en situaciones de vulnerabilidad o bajos ingresos mediante diversos programas y mecanismos:

Hogares de bajos ingresos de CalWORKs: las familias que participan en la iniciativa CalWORKs (que brinda asistencia en efectivo y servicios para la movilidad económica) tienen acceso a subsidios en sus etapas uno, dos y tres.

las familias que participan en la iniciativa CalWORKs (que brinda asistencia en efectivo y servicios para la movilidad económica) tienen acceso a subsidios en sus etapas uno, dos y tres. Poblaciones específicas: la asistencia se extiende a grupos particulares mediante programas como:

la asistencia se extiende a grupos particulares mediante programas como: Cuidado infantil para migrantes .

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Cuidado infantil para niños con discapacidades severas .

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Programa puente de cuidado infantil de emergencia .

. Redes de educación en el hogar: también pueden acceder beneficiarios conectados a las Redes de Educación en el Hogar para el Cuidado de la Familia y el Niño (Family Child Care Home Education Networks).

Las familias pueden acceder al cuidado infantil subsidiado a través de los centros con contrato estatal o vouchers Freepik

Además, para que este financiamiento llegue a las personas, el estado utiliza dos vías principales:

Contratos directos: 2070 lugares en centros que firman acuerdos directamente con el DSS para ofrecer espacios subsidiados.

2070 lugares en centros que firman acuerdos directamente con el DSS para ofrecer espacios subsidiados. Alternative Payment Programs/vales (vouchers): 20.700 cupos administrados por los departamentos de bienestar de los condados y los Programas de Pagos Alternativos, lo que permite a los beneficiarios elegir a su proveedor.

Las familias también pueden buscar orientación en los Programas de Recursos y Referencias y en los Consejos de Planificación Local del Cuidado Infantil, que brindan apoyo a nivel comunitario.

Cuidado infantil en California: el panorama general del estado

Al igual que sucede en otros estados de Estados Unidos, el cuidado infantil en California comenzó a representar una carga más significativa para muchas familias.

El Public Policy Institute of California (PPIC) presentó a finales de 2025 ante el Early Childhood Policy Council un análisis sobre el panorama de este sector, e informó que las tarifas de mercado representan entre el 6% y el 28% de los ingresos típicos.

El contexto es peor aún para quienes residen condados con menores ingresos, en donde se destina una proporción mayor de sus ingresos al cuidado infantil, aunque los precios absolutos sean más bajos.

A su vez, un resumen del Early Childhood Policy Council señala que las mejoras en asequibilidad se hicieron más evidentes para los niños en edad preescolar, mientras que la situación es menos favorable para el cuidado de bebés y niños pequeños.

En este escenario, la medida de California es particularmente útil, dado que la expansión de 2026-27 está particularmente orientada hacia los niños de hasta tres años.