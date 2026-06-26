Gratis y en español: Mamdani lanza un nuevo anuncio y recuerda la fecha límite de su plan de cuidado infantil

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una nueva campaña de difusión para impulsar las inscripciones al programa 2-K, que ofrece cuidado infantil sin costo para niños de dos años. La iniciativa incluye un anuncio audiovisual y una versión en español de la canción oficial para informar a las familias sobre el plazo final de solicitud.

Cuándo es la fecha límite para inscribirse al programa 2-k

“¡Familias con niños de dos años: este viernes es la fecha límite para solicitar el programa gratuito de 2-K!", anunció Mamdani en su cuenta de X. El mandatario municipal informó que la inscripción finaliza el 26 de junio.

Mamdani recuerda la fecha límite para solicitar el programa de cuidado infantil gratuito en Nueva York X @NYCMayor

Las familias tienen hasta las 23.59 hs de ese día para enviar su solicitud a través de la plataforma MySchools. Según la información oficial, el proceso de admisión no se basa en el orden de llegada; todas las solicitudes enviadas antes de que expire el plazo serán tratadas de la misma manera.

Durante los días previos al cierre de inscripción, como parte de la campaña, Mamdani participó en un nuevo video acompañado por Ellie, la mascota del equipo de básquet New York Liberty. El mensaje busca recordar que las solicitudes deben completarse antes del cierre del proceso de admisión.

“Es hora de que hablemos del elefante en la habitación. Me refiero al hecho de que las solicitudes para 2-K, cuidado infantil gratuito para niños de dos años, cierran el 26 de junio. Eso es este viernes. Así que dirígete a myschools.nyc y aplica hoy mismo", reiteró en su comunicado.

“Childcare for all”: el jingle del programa de Mamdani en español

La difusión del programa en Nueva York también incorporó una versión en español del jingle oficial, creada para acercar la información a los hogares hispanohablantes y ampliar el alcance de la iniciativa en distintos barrios de la ciudad. “Cuidado para ti, dos-K está aquí. My schools.nyc, ven, aprende junto a mí”, dice parte de la canción de Allegra Levy adaptada al español.

La canción original resultó ganadora de un concurso anunciado en abril por el alcalde Mamdani y la rapera Cardi B. En dicha competencia, participaron casi 13.000 neoyorquinos con sus votos para elegir el tema oficial.

Mamdani recuerda la fecha límite para solicitar el programa de cuidado infantil gratuito en Nueva York

“Ahora que la canción está en español, espero que más personas puedan aplicar al programa y muchas más personas puedan cantarla con sus familias”, dijo Levy en una entrevista con Telemundo.

Programa 2-K de Nueva York: quiénes pueden acceder

El plan está disponible para todas las familias residentes en Nueva York con hijos nacidos durante 2024. El acceso no depende del nivel de ingresos ni de la situación migratoria de los solicitantes.

Las autoridades informaron que una vez finalizado el plazo de inscripción, comenzará el proceso de asignación de vacantes para el inicio de clases en otoño boreal. Según la administración municipal, completar la inscripción requiere pocos minutos y puede realizarse mediante diferentes canales habilitados para las familias.

El programa comenzará con 2000 vacantes gratuitas distribuidas en determinados sectores de la ciudad. Entre las zonas incluidas se encuentran comunidades del norte de Manhattan, sectores del Bronx, áreas del este de Brooklyn y barrios del sur de Queens.

Cómo realizar la inscripción al programa de cuidado infantil en Nueva York

La principal vía para presentar la solicitud es la plataforma MySchools.nyc, donde los usuarios pueden:

Crear una cuenta

Registrar a sus hijos

Consultar las opciones disponibles

Seleccionar los programas de su preferencia

También existe la posibilidad de completar el trámite por teléfono a través de la línea de atención 718-935-2009, destinada a orientar a los padres durante el proceso de inscripción.

Quienes necesiten asistencia personalizada pueden acudir a los Centros de Bienvenida Familiar (Family Welcome Centers) de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, espacios donde se ofrece ayuda presencial para resolver consultas relacionadas con la matrícula escolar.