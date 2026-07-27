California y una ola de calor que avanza toda la semana: a cuánto llegarán las temperaturas en Los Angeles

La semana comenzará con calor intenso en gran parte de California y, aunque durante los primeros días habrá un leve alivio en algunas zonas, el panorama volverá a cambiar hacia el fin de semana. En el área de Los Angeles, las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para la época: comenzarán a subir el jueves y se intensificarán desde el viernes, mientras que el interior del estado afrontará registros extremos que podrían dar lugar a nuevos avisos por calor.

Los Ángeles: la ola de calor seguirá durante toda la semana

De acuerdo con la oficina de Los Angeles/Oxnard del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el calor por encima de lo normal continuará durante los próximos días y no habrá cambios significativos en el patrón atmosférico que domina el sur de California.

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Si bien entre el lunes y el jueves se registrará un leve descenso de las temperaturas, el organismo anticipó que el calor volverá a intensificarse entre el viernes y el domingo.

Durante este lunes todavía permanecerá vigente el aviso por calor para buena parte de la región. Las máximas alcanzarán entre 95°F (35°C) y 101°F (38°C) en numerosos sectores, una combinación que, junto con una humedad superior a la habitual, mantendrá un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Aunque el descenso previsto para martes y miércoles será de apenas uno o dos grados Fahrenheit, la llegada de aire más seco desde el noroeste hará que la sensación térmica resulte algo más llevadera en comparación con el inicio de la semana.

El pronóstico también indica que las nubes bajas continuarán presentes durante las primeras horas de la mañana en sectores costeros del condado de Los Angeles, parte de la costa de Santa Barbara y, con menor probabilidad, sobre áreas de Ventura y San Luis Obispo. Sin embargo, esas condiciones no impedirán que el ambiente vuelva a calentarse durante la tarde.

Temperaturas en Los Angeles: el viernes comenzará un nuevo repunte

Según la oficina de Los Angeles/Oxnard del NWS, el fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el suroeste de Estados Unidos volverá a impulsar las temperaturas desde el jueves.

El jueves se espera un incremento de entre uno y dos grados Fahrenheit, mientras que el viernes el ascenso será mucho más marcado, con aumentos de entre tres y seis grados Fahrenheit, e incluso de hasta ocho grados en algunos puntos.

La oficina del NWS en Los Angeles/Oxnard anticipa que las marcas se mantendrán por encima de los valores normales para la época durante los próximos días

Para el sábado, los valles del área de influencia de Los Angeles alcanzarán máximas de entre 100°F (38°C) y 110°F (43°C). En las zonas interiores más alejadas y en sectores de menor elevación de montaña, los registros oscilarán entre 105°F (41°C) y 112°F (44°C).

Incluso las playas, donde normalmente las temperaturas permanecen más moderadas, tendrán máximas dentro de los 80°F. En conjunto, las temperaturas estarán entre 10 y 15 grados farenheit por encima de los valores normales para comienzos de agosto.

California: el calor también aumentará en el sur del estado

La oficina de San Diego del Servicio Meteorológico Nacional prevé un comportamiento similar para el extremo suroeste de California. El enfriamiento gradual que comenzará este lunes se extenderá hasta el miércoles, pero luego la dorsal de alta presión volverá a fortalecerse y permitirá un marcado incremento térmico hacia el fin de semana.

En algunas zonas del Inland Empire, las temperaturas podrán ubicarse hasta 15 grados farenheit por encima del promedio estacional. Para el sábado, varios sectores podrían alcanzar alrededor de 110°F (43°C) o incluso superarlos, una situación que probablemente motivará la emisión de nuevos avisos por calor.

El pronóstico también contempla la posibilidad de que, hacia el final de la semana, ingrese humedad de origen monzónico sobre las montañas y los desiertos del sur de California. Esta podría favorecer la formación aislada de chaparrones y tormentas vespertinas, aunque el escenario dependerá del momento en que lleguen esos pulsos de humedad.

La oficina de San Diego prevé un comportamiento similar, con marcas de hasta 15 grados sobre el promedio y posibles avisos por calor para el fin de semana

Temperaturas extremas también afectarán al centro de California

La oficina de Hanford del NWS informó que el centro de California mantendrá temperaturas cercanas a los valores normales durante el lunes y el martes, pero a partir del miércoles comenzará un nuevo ascenso térmico que se intensificará hacia el viernes y el próximo fin de semana.

En el Valle de San Joaquin, la probabilidad de que las temperaturas máximas alcancen al menos 105°F (41°C) se ubica entre el 65% y el 75%. Mientras tanto, en el Desierto de Mojave las posibilidades de llegar a 110°F (43°C) aumentan hasta un rango de entre el 80% y el 90%.

Además del calor diurno, las noches también permanecerán inusualmente cálidas. En el desierto y en las principales ciudades del valle, las temperaturas mínimas rondarán los 70°F y, en algunos sectores del Indian Wells Valley, incluso permanecerán en los 80°F, reduciendo el alivio habitual durante la madrugada.