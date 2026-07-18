Por qué el calor de la noche es más peligroso que el del día, según expertos en salud

Las altas temperaturas durante las horas nocturnas son una amenaza para la salud, incluso más que las registradas durante el día. Los especialistas en Estados Unidos advierten que la falta de alivio térmico impide la recuperación necesaria tras el estrés del calor diurno.

Calor nocturno en EE.UU. y el riesgo de que el cuerpo no logre enfriarse

El hecho de no tener un descenso de temperatura durante la noche priva al cuerpo humano de su proceso natural de enfriamiento. Este fenómeno impide la recuperación del organismo ante el calor acumulado durante el día.

Si no baja la temperatura corporal, existen riesgos de sufrir un golpe de calor Pexels

El profesor de meteorología Marshall Shepherd, de la Universidad de Georgia, enfatizó en Telemundo Chicago las consecuencias de este patrón climático. “Ahí es donde se agravan los efectos en la salud, en particular para las personas mayores y las comunidades vulnerables”, declaró el experto.

La persistencia del calor eleva la temperatura corporal central con rapidez y peligro. Incluso un aumento térmico de pocos grados puede aumentar el riesgo de golpe de calor o una sobrecarga severa en el sistema cardiovascular.

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Los efectos adversos pueden aparecer con mayor frecuencia al día siguiente de una noche sin alivio térmico. Al respecto, Kristie Ebi, científica de salud pública y clima en la Universidad de Washington, subrayó en Telemundo la gravedad de este proceso acumulativo.

Durante una ola de calor prolongada, “la mortalidad comienza al segundo o tercer día” porque el cuerpo no logra enfriarse, explicó Ebi. La experta sostuvo que los peligros del calor actúan de manera furtiva, lo que dificulta la detección temprana de los síntomas.

Expertos recomiendan hidratarse no realizar actividades al aire libre durante los días de calor extremo Imagen creada con IA

La prevención exige una actitud proactiva constante para evitar complicaciones graves durante estas jornadas de calor extremo. Ebi identificó como señales de alerta temprana la sudoración intensa, los calambres musculares y la aparición de dolores de cabeza.

En ese marco, se aconseja buscar refugios con aire acondicionado o aplicar toallas frías en zonas estratégicas como el cuello. También se recomienda mantener contacto frecuente con familiares, amigos y personas de grupos de riesgo.

El NWS anticipa temperaturas de hasta 105°F y lluvias intensas en Texas

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Maryland pronostica un panorama de calor extremo para los próximos días. El fenómeno abarca desde la Gran Cuenca y las Grandes Llanuras hasta el Noreste y el Atlántico medio.

El patrón climático prolonga condiciones anómalas de calor y humedad en gran parte del territorio nacional. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 105°F (40°C) en diversos estados, con posibilidad de romper récords diarios.

El calor se expandirá por Nueva Inglaterra este martes antes de avanzar hacia el Atlántico medio el miércoles. En estas zonas, los expertos anticipan temperaturas máximas de más de 100°F (37,7°C) mientras las advertencias de calor extremo permanecen vigentes.

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Frente a esta situación, las autoridades recomiendan hidratarse constantemente y evitar actividades al aire libre. Un frente frío traerá aire seco a la frontera entre EE.UU. y Canadá hacia el jueves.

El reporte también alerta sobre condiciones meteorológicas severas en el interior occidental y el sur del país. Se pronostican lluvias intensas en Texas, con posibles inundaciones repentinas debido a la saturación de los suelos locales.