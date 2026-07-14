Jay Engle, meteorólogo del NWS, sobre ola de calor en USA: “Va a ser un problema, sobre todo para los más vulnerables”

La ciudad de Nueva York vuelve a enfrentar un episodio de calor intenso que se extenderá durante buena parte de la semana. Las altas temperaturas, combinadas con una humedad elevada, llevaron a las autoridades meteorológicas a emitir una advertencia para la ciudad y gran parte de la región. Los pronósticos indican que las condiciones más exigentes se registrarán entre el martes y el miércoles, con sensaciones térmicas que alcanzarán valores peligrosos y un escenario que preocupa especialmente por su impacto en las personas más vulnerables.

Alerta por calor en Nueva York ante sensaciones térmicas cercanas a 100°F

Según informó Gothamist, el área metropolitana volverá a quedar bajo la influencia de una masa de aire muy cálida y húmeda que hará que las temperaturas asciendan nuevamente hasta la franja de los 90°F (32°C). A ello se sumará una elevada humedad, lo que incrementará la sensación térmica hasta ubicarse en torno a los 100°F (38°C).

Satélite De La NOAA Hoy

En ese contexto, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), Jay Engle, comparó este episodio con la intensa ola de calor que afectó a la región alrededor del feriado del 4 de julio. “Vamos a tener una ola de calor similar a la que tuvimos hace un par de semanas”, sostuvo el especialista.

Engle explicó que el calor comenzará a sentirse con fuerza desde el martes y alcanzará su punto máximo durante el miércoles. Fue entonces cuando lanzó la advertencia que resume la preocupación de los pronosticadores frente a este evento: “Esto va a ser un problema, sobre todo para los más vulnerables de la población”.

Además, remarcó que las personas deben mantenerse hidratadas durante estos días y recomendó beber abundante agua, evitar el consumo de alcohol y optar por bebidas con electrolitos, porque los electrolitos pueden ayudar a reponer sales minerales frente al estrés provocado por las altas temperaturas.

Además, aconsejó limitar el tiempo de permanencia bajo el sol, utilizar ropa liviana y holgada y realizar descansos frecuentes en lugares con sombra. También recordó que quienes no dispongan de aire acondicionado podrán acudir a los centros de refrigeración que abrirá la ciudad durante el martes y el miércoles.

El NWS alerta sobre el impacto del calor en adultos mayores, niños y personas enfermas

De acuerdo con Gothamist, el meteorólogo insistió en que el mayor riesgo no radica únicamente en la temperatura del aire, sino en la combinación entre calor y humedad, un factor que incrementa considerablemente el esfuerzo que debe realizar el cuerpo para regular su temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el punto crítico de la ola de calor se registrará este miércoles, jornada en la que gran parte de la región podría rozar los 100°F (38°C) NWS

Por ese motivo, reiteró que la prevención será fundamental durante este episodio y puso el foco en quienes tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, como adultos mayores, niños pequeños y personas con problemas de salud preexistentes.

Engle también explicó que, si bien hacia el jueves la humedad comenzaría a disminuir, las temperaturas seguirán elevadas. En ese sentido, señaló que es probable que para entonces las advertencias por calor puedan levantarse, aunque aclaró que ello dependerá de la evolución del pronóstico durante los próximos días.

Pronóstico del NWS en Nueva York y horario del pico de temperaturas

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York informó en su discusión meteorológica que las condiciones más calurosas se registrarán entre el martes y el miércoles como consecuencia del fortalecimiento de un sistema de alta presión sobre el este de Estados Unidos, que permitirá el ingreso de aire muy cálido desde las Grandes Llanuras y el Medio Oeste.

Hasta el miércoles, existe una advertencia de calor activa para Nueva York NWS

El organismo indicó que durante el martes las temperaturas máximas se moverán entre los valores altos de los 80°F (26,6°C) y mediados de los 90°F (32°C), siendo el área metropolitana de Nueva York y las zonas ubicadas al norte y oeste las que registrarán los valores más elevados. Sobre la costa, el viento del sudoeste ayudará a moderar parcialmente el calor.

Sin embargo, el miércoles será la jornada más crítica. El NWS prevé que gran parte de la región alcance temperaturas de entre los 90°F (32°C) y cerca de 100°F (38°C), mientras que el corredor comprendido por el área metropolitana y el centro de Long Island podría acercarse a esas mismas cifras.

Con puntos de rocío elevados, el índice de calor rondará los 100°F (38°C) prácticamente en toda el área bajo pronóstico.

Debido a estas condiciones, la oficina meteorológica amplió la advertencia por calor para cubrir toda su zona de cobertura, lo que incluye sectores costeros del sureste de Connecticut, el este de Long Island y el noroeste del condado de Suffolk.