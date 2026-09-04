Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFREDERIC J. BROWN - AFP

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 9%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas
  1. Francisco Cerúndolo en el US Open: victoria en cinco sets y el punto que rememoró a uno de Federer
    1

    Francisco Cerúndolo en el US Open: pase a la tercera ronda y el punto que rememoró a uno de Roger Federer en 2002

  2. La primera reacción de la prensa inglesa al discurso de Milei
    2

    La primera reacción de la prensa inglesa al discurso de Milei: “Es algo del pasado”

  3. Milei habló en cadena nacional sobre las Islas Malvinas: “Es la causa más sagrada de los argentinos”
    3

    Javier Milei en cadena nacional por Malvinas, EN VIVO: “Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente”, advirtió el Presidente

  4. La dura advertencia de María Corina Machado por el acuerdo petrolero con EE.UU.
    4

    María Corina Machado denuncia el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos