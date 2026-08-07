Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursuroeste

: 0 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.