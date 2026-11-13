Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California