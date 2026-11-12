Delfina Merino cruzó a Fernando Ferrara, DT de Las Leonas, por su salida del equipo: “Me sacaste del entrenamiento con las canilleras puestas”

Un inesperado contrapunto público se desató entre Delfina Merino y Fernando Ferrara, entrenador de Las Leonas, a raíz de la manera en que se produjo la salida de la histórica delantera del seleccionado argentino de hockey sobre césped. Todo comenzó luego de que el director técnico relatara su versión de los hechos en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en su ciclo Clank, lo que motivó una contundente réplica de la jugadora en sus redes sociales.

Fernando Ferrara habló de la salida de Delfina Merino

Durante la charla, Varsky le recordó al entrenador que a Merino “no le gustó mucho la forma” en la que le comunicó que no la tendría en cuenta. Ante esto, Ferrara aseguró que la llamaron “para explicarle los motivos” por los cuales el cuerpo técnico consideraba que “ella no estaba al 100% en ese momento” de cara a la Pro League y al Mundial que se disputaría un mes después.

“Queríamos otra cosa para el equipo. Siempre con el objetivo de poner el país por delante, el equipo por delante, la camiseta argentina por delante y lo que nosotros creíamos que era lo mejor para el equipo”, sostuvo el DT. En la misma línea, comparó la situación con la salida de Agustina Albertario —la cual afirmó haber manejado “igual, de la mejor manera” en una oficina junto al jefe de equipo— y apeló a su propia experiencia como jugador cuando quedó afuera de su cuarto Juego Olímpico: “Las entiendo perfectamente (a las jugadoras). Es difícil para el jugador. Alguna vez escuché de alguien que decía ‘el deportista muere dos veces’, porque está la muerte natural de la persona, pero como deportista, cuando te dejan afuera, nunca es lindo. Nosotros lo hacemos con la mayor profesionalidad”.

La dura respuesta de Merino: “Discutiste conmigo de una manera fuerte”

Las palabras del entrenador no pasaron inadvertidas para Merino, quien comentó el recorte de la entrevista con un extenso descargo en el que cuestionó tanto los modos como la veracidad del relato.

La exjugadora de Las Leonas disparó sin filtro contra el actual DT

“Deberías decir también que el día anterior a sacarme discutiste conmigo de una manera muy fuerte en la que defendí mi privacidad”, disparó la exjugadora. Además, remarcó su jerarquía dentro del plantel al momento de la decisión y detalló el contexto en el que fue apartada: “Te faltó decir que era capitana del equipo en ese momento. Que me sacaste en medio del entrenamiento con las canilleras puestas de la noche a la mañana del equipo y mientras que te temblaba todo el cuerpo me dijiste solamente la frase: ‘No te tengo más en cuenta’”.

Lejos de coincidir con la versión de que existió una charla explicativa, Merino afirmó que no recibió argumentos deportivos ni físicos: “Esa fue toda la frase, no me explicaste nada. Tenía el protector bucal en la mano. Imaginate el poco timing que manejaste, 13 años en Las Leonas y vos recién llegabas de Italia”.

Finalmente, la exdelantera cerró su mensaje cuestionando los valores del entrenador: “Si vas a hablar de mí que sea con la verdad... En definitiva, está bien correr por una persona (pero) con los valores como el tuyo no lo habría hecho. De Argentina siempre”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.