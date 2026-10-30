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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSTEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 84%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 84%
  • Pronóstico: lluvia ligera

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

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