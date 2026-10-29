Conmoción en Misiones: hallaron a una pareja sin vida dentro de un auto y a su bebé dormido

El hallazgo en las últimas horas de una pareja sin vida dentro de su auto y de su bebé de dos años dormido conmocionó a Misiones. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Grimayer (29), y la Policía aún investiga para esclarecer las circunstancias del hecho.

La pareja fue hallada a unos 750 metros de la Ruta Provincial N°5, en el barrio de Los Helechos, en la localidad de Oberá, por trabajadores de la municipalidad que realizaban tareas de recolección de residuos.

Los agentes que acudieron encontraron un auto Ford Fiesta, modelo Kinetic y de color negro, estacionado. Sobre el lado del acompañante, estaba Grimayer, mientras que a unos metros, sobre el pasto, permanecía Schulz.

La Policía Científica trabajó en el lugar Gentileza Misiones Online

Según consignó el medio el local El Territorio de una fuente policial, el hombre fue encontrado “arrodillado sobre el freno de mano, en el sector del acompañante del vehículo, sin signos vitales”, mientras que la mujer estaba “a pocos metros, al costado izquierdo del rodado, y sobre el pastizal”.

Ambos fueron hallados con cortes y lesiones compatibles con un ataque de arma blanca. A su vez, los agentes descubrieron tirado cerca de la escena un cuchillo de cocina con mango de plástico blanco y manchas de sangre y una hoja metálica.

La Policía encontró a un bebé de dos años dormido dentro del vehículo, y posteriormente se comprobó que se trataba del hijo en común de las víctimas.

El niño fue atendido inicialmente por personal municipal y luego trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La causa quedó bajo el ala del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Diego Lafata. En la investigación interviene la Policía Científica y personal de Bioquímica con el objetivo de determinar cómo ocurrieron las muertes.

El auto se hallaba a 750 metros de la Ruta Provincial N°5 Gentileza El Territorio

De acuerdo a lo que indicaron testigos, Schulz, que se dedicaba a la venta de electrodomésticos, había salido ese día para concretar una operación.

Por otro lado, se confirmó que la pareja tiene otro niño, de nueve años. El menor permanecía con su abuela materna desde el miércoles.

La investigación continuará con la entrevista a vecinos y allegados a la familia, mientras se aguarda por el resultado de las autopsias.

Según consignó El Territorio, una de las primeras hipótesis que maneja la Justicia es el de un femicidio seguido de suicidio.