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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 16,10 y 30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 12 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 27,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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