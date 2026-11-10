Sigue la campaña solidaria por Jesús de Miguel: “¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso”

La campaña solidaria impulsada por Fran Sol, un delantero de Hércules, de 34 años, para colaborar con la familia de Jesús de Miguel sigue creciendo y ya movilizó a numerosas personalidades del mundo del fútbol. El atacante, que puso en marcha un crowdfunding (un mecanismo de cooperación en línea que permite reunir dinero para un proyecto) para apoyar a la viuda, la hija y los padres del futbolista, reveló que entre los donantes figura un jugador “muy famoso”, que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Siempre aparece la figura de Lionel Messi, atento a todo tipo de acción solidaria. Sin embargo, su nombre aún no se conoce.

Según se supo, “la persona anónima” realizó una donación de 10.000 euros, la segunda más alta del crowdfunding. Solo el máximo dirigente del Cádiz, Karl Christian Septien Stute, que aportó 15.000 euros, supera la cantidad de este futbolista de identidad desconocida y que ahora Fran Sol aseguró que es “muy famoso”.

Fran Sol, al frente de una campaña solidaria

Durante un reportaje concedido al canal Fanplay de Primera, Sol explicó que la iniciativa nació como una forma de convertir las innumerables muestras de cariño recibidas tras la tragedia en una ayuda tangible para la familia, según publica el diario Marca.

“Me afectó mucho y pensé en cómo todos esos gestos de cariño que estaba teniendo la gente a través de imágenes, mensajes y publicaciones podían transformarse en algo que se pudiera tocar”, reconoció el exjugador del Tenerife, que además confirmó que sigue minuto a minuto la evolución de la recaudación y quiso poner en valor todas las aportaciones, independientemente de lo que significa.

“Todo el mundo se fija en los que han puesto 1000, 2000 o 3000 euros, pero también hay que darle valor a los que ponen cinco, 10, 15 o 20. Cada uno pone lo que puede”, fue el mensaje.

Jesús de Miguel, durante el último partido Agencia AP - AP

En la charla apareció, entonces, el donante anónimo. Sol confirmó que conoce su identidad porque la plataforma le muestra el nombre de los colaboradores, aunque dejó claro que respetará su deseo de permanecer en el anonimato.

“Es una persona del mundo del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo (sigue en actividad). No voy a decir su nombre porque él quiere mantener el anonimato y quiere que hable el gesto, no quien lo hace”, sostuvo. En realidad, es lo más valioso: la muestra de solidaridad más allá de cualquier nombre propio.

La campaña ya tuvo recompensas de futbolistas de elite de España como Pedro Porro, Álex Remiro, Marc Bartra, Borja Iglesias, Álvaro Morata y Diego Llorente, además del presidente del Cádiz, Christian Septien, el empresario mexicano de la destacada contribución económica.

Un día antes, Rayco García, accionista principal de Tenerife, brindó una conferencia de prensa tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en el encuentro ante Andorra FC.

Consternados por el fallecimiento del delantero, quien sufrió un brutal choque por parte del arquero Jesús Owono, el club anunció que se hará cargo del bienestar de Carla, la hija de solo un año de Jesús, hasta que cumpla los 18.

“Dentro de malo también les digo que estén tranquilos. Carla jamás va a estar sola. Nos vamos a ocupar de que cuando sea mayor sepa quién fue su padre y se sienta orgullosa que jugó en este estadio defendiendo los colores del Tenerife”, sostuvo García, con la voz quebrada.

🖤 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥, 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 pic.twitter.com/NvMstE1GUj — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 7, 2026

Y, agregó: “Entre todos vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa”, expresó García sobre Carla, quien actualmente tiene un año y cuatro meses.

Se supo que Antonio Manuel Porro Granados, consejero delegado y secretario del Consejo de Administración estará a cargo de instrumentar el compromiso económico, como así también otras alternativas para poder ayudar a la familia y reducir, de algún modo, el impacto de la tragedia.

Según la autopsia, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), De Miguel falleció hace una semana por un traumatismo torácico de carácter accidental. La desafortunada jugada fue en el descuento del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando el delantero Jesús de Miguel recibió la pelota en la mitad de cancha y encaraba hacia el arco rival. En ese preciso instante, de manera intempestiva y brutal, se topó contra el arquero Jesús Owono que golpeó de manera brusca a su colega y le ocasionó una grave lesión.

Fran Sol, en acción; el delantero lleva adelante una campaña conmovedora

De Miguel quedó tendido en el piso, sin reaccionar, mientras el arquero, expulsado, se retiró del campo de juego. De inmediato, ante el aviso de sus compañeros, Owono volvió a la escena sin poder creer como el delantero no reaccionaba y fue hospitalizado de inmediato. Tuvo un paro.

Con el encuentro suspendido y los jugadores consternados, el futbolista de 30 años fue reanimado en el momento. Sin embargo, con el correr de las horas, su estado empeoró a causa del brutal choque que le costó la vida.