Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursureste

: 0 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: llovizna. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: llovizna. Probabilidad de precipitación: 78%.