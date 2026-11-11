Quién es Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas italianas que estaba preso en Buenos Aires

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un departamento del quinto piso de un edificio situado en el barrio de Monserrat, en el centro porteño. En julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había avalado su extradición a Italia. Pero antes de que lo subieran a un avión, el exterrorista, de 74 años, decidió escapar. Y su fuga fue de película.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación. Bertulazzi vivía en un edificio situado en Defensa al 600, en Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

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Entonces, el exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con un tensiómetro para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y trepó una puerta para poder ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

El momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo salta desde una altura de dos metros, explicó el citado detective.

“Pensar que estaba con arresto domiciliario porque, supuestamente, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV)”, ironizó una fuente del caso.

Ahora, detectives de la Superintedencia de Investigaciones Federales de la PFA intentan reconstruir, a partir de filmaciones, cómo continuó la fuga del exterrorista.

Leonardo Bertulazzi había sido detenido por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA)

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas dependencias de la PFA, en el mismo departamento del que se fugó ayer.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada veinte años después. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera levantada por las autoridades del gobierno nacional”, explicaron fuentes oficiales.

Según la información oficial que se dio a conocer en agosto de 2024, la detención de Bertulazzi “fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia”.

En el citado comunicado se afirmó: “Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, una organización terrorista responsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978. Bertulazzi, quien ocupaba un alto rango dentro de la organización, estuvo vinculado a la logística del secuestro de Moro”.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Como informó LA NACION tras su primera detención, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina tras cruzar la Cordillera de los Andes.

Su paso por las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la detonación de un artefacto explosivo que estaba armando. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa “28 de Marzo” y su nombre de guerra era Stéfano. Tras esa sanción inicial que le aplicaron los tribunales italianos, recibió una sentencia de 27 años por terrorismo.