Harry Kane, el goleador que a los 33 años vive su mejor momento y está a un partido de hacer historia con Inglaterra

Durante buena parte de su carrera, Harry Kane convivió con una contradicción: era uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial, acumulaba goles y récords individuales, pero no conseguía levantar un trofeo. Aquella cuenta pendiente quedó atrás y, a los 33 años, el inglés atraviesa el período más exitoso de su trayectoria. Ganó el Balón de Oro, conquistó títulos con Bayern Munich, fue protagonista de una temporada extraordinaria y terminó tercero con su selección en el Mundial. Este jueves, en Wembley, tendrá la oportunidad de sumar otro capítulo a su historia: al entrar a la cancha ante Croacia por la Nations League, alcanzará los 126 partidos internacionales y superará la marca que Peter Shilton conserva desde 1990.

El récord, que hasta ahora comparte con el exarquero, será una nueva muestra de la vigencia de un futbolista que no parece haber alcanzado su techo. Kane ya es el máximo goleador histórico de Inglaterra, con 91 tantos, pero ahora también está a punto de convertirse en el jugador con más presencias en el seleccionado masculino. Una doble condición que resume su importancia durante más de una década, desde aquel debut de marzo de 2015 en el que necesitó apenas 79 segundos para convertir su primer gol, después de reemplazar a nada menos que Wayne Rooney frente a Lituania.

La cita contra Croacia llega, además, apenas dos semanas después de una de las noches más especiales de su vida: cuando ganó el Balón de Oro en Londres y se convirtió en el primer inglés en 25 años en obtener el reconocimiento. “Creo que todavía lo estoy asimilando. Ayer tuve un día para mí con mis amigos más cercanos y creo que fue la primera vez que tuve la oportunidad de pensar en las últimas semanas, todas las cosas positivas que me estuvieron pasando. Fue lindo poder tomarme un respiro”, reconoció el delantero en una reciente entrevista con ITV Football, en la previa del duelo de Nations League.

Harry Kane besa el Balón de Oro, ganado por su extraordinaria temporada 2025/26 FRANCK FIFE - AFP

La decisión de abandonar Tottenham en 2023 había marcado un punto de inflexión. Kane se despidió del club en el que construyó casi toda su trayectoria profesional, con 280 goles en la Premier League y el récord histórico de la institución, pero sin títulos colectivos. Su llegada a Múnich respondió, en buena medida, al deseo de competir por los principales trofeos europeos y terminar con una sequía que se había convertido en una de las grandes paradojas de su carrera.

El primer campeonato alemán llegó en 2025 y la conquista se repitió en 2026. Sin embargo, fue durante la última temporada cuando su rendimiento alcanzó dimensiones extraordinarias. En 51 partidos oficiales con Bayern convirtió 61 goles, la mayor cantidad de su carrera a nivel de clubes. Para encontrar un registro superior en la historia moderna del equipo alemán, hay que remontarse al legendario Gerd Müller, autor de 66 tantos en la temporada 1972/73. Además, también alcanzó los 36 goles en la Bundesliga por segunda vez, algo que hasta entonces solo había conseguido el recordado Bombardero alemán. Sumando los tantos internacionales, su balance fue todavía más impresionante: terminó la temporada con 73 goles.

Detrás de semejante producción aparece una dedicación que alcanza hasta los detalles más pequeños de su vida cotidiana. Durante años, Kane acostumbraba a premiarse con una bolsa de golosinas “Haribo” después de cada partido. Pero al comienzo de la temporada pasada decidió eliminarlas de su alimentación. Con el paso de las semanas comenzó a notar que se sentía más rápido, según reconstruyó The Guardian, y que podía realizar una mayor cantidad de aceleraciones. Kane presta especial atención a su nutrición, teniendo durante años su propio especialista que diseñaba planes alimentarios personalizados para su metabolismo. Además, durante la temporada evita el alcohol, cuida especialmente la calidad del sueño y utiliza baños de hielo y saunas infrarrojas para favorecer su recuperación.

En Tottenham, Harry Kane convertía goles y armó una gran dupla con Heung-Min Son, pero no consiguió ganar títulos

Uno de los aspectos menos conocidos de esa preparación es la realización de acupuntura neurofuncional eléctrica, con un médico especialista. Comenzó a hacerlo en 2020, después de sufrir una importante lesión muscular cuando todavía jugaba en Tottenham, por recomendación del golfista Justin Rose. Lo hace al menos una semana por mes con él, con sesiones de tratamiento de entre cuatro y cinco horas diarias, con agujas conectadas a pequeños dispositivos eléctricos que estimulan los músculos.

Los resultados de esa preparación también aparecen en las estadísticas. De acuerdo con datos de STATSports, en las últimas seis temporadas aumentó un 8 por ciento la distancia que recorre, un 22% su velocidad de carrera y un 42% la cantidad de aceleraciones. Son cifras llamativas para un futbolista que ya superó los 30 años y cuyo juego exige una participación constante, tanto en ataque como en defensa.

Porque la transformación de Kane no se explica únicamente por su preparación física. También cambió su manera de interpretar el fútbol. A diferencia del número 9 tradicional, que se mueve dentro del área, el capitán inglés retrocede con frecuencia al centro del campo para recibir la pelota, organizar ataques y liberar espacios para sus compañeros. “Creo que en parte es instinto, utilizar mi inteligencia futbolística y percibir lo que sucede en la cancha. Si retrocedo, quiero ver si el defensor central realmente está dispuesto a seguirme. Puede acompañarme hasta la mitad de la cancha, pero ¿lo hará también si bajo hasta mi propia área? Después de los primeros cinco o diez minutos, empezás a entender cómo va a jugar el rival y eso determina tu propio juego”, explicó en una entrevista a BBC en septiembre.

El inglés incluso reconoció que le gustaría experimentar de manera más permanente como mediapunta. “Me gustaría probarlo algún día. Ya en las categorías inferiores del Tottenham jugué en el centro del campo y en distintas posiciones”, expresó recientemente con Sport Bild.

No se trata de una inquietud completamente nueva. Kane reconoció que José Mourinho fue uno de los entrenadores que más lo ayudaron a desarrollar esa faceta durante su etapa en Inglaterra. En la temporada 2020/21 consiguió una combinación poco frecuente: terminó como máximo goleador de la Premier League y también fue el futbolista que más asistencias repartió. “Probablemente elevó mi juego a otro nivel”, reconoció sobre aquella experiencia con el entrenador portugués.

La relación con el club alemán también atraviesa su mejor momento. El 5 de noviembre, apenas diez días después de ser elegido el mejor futbolista del mundo, renovó su contrato hasta 2029. Desde su llegada acumuló 156 goles y 43 asistencias en 162 partidos, además de dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una Copa de Alemania.

“Me siento como en casa en Bayern Munich. Amo al club, a los hinchas y a la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo fantástico y un entrenador fantástico en Vincent Kompany. Me llena de orgullo formar parte de este club”, expresó después de firmar la extensión. Y añadió: “Toda mi familia es muy feliz acá. Quería quedarme, estoy entusiasmado por el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este gran club”.

Unser Weltfußballer bleibt! ❤️



Der FC Bayern verlängert mit 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑲𝒂𝒏𝒆 bis 2029.🌪️📝 pic.twitter.com/igoffblRGg — FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026

Más allá de los reconocimientos, el delantero insiste en que intenta conservar la naturalidad que lo acompañó desde sus primeros años. “Soy un tipo normal y creo que eso quizás hace que ganar el Balón de Oro sea algo un poco más especial. Soy una persona accesible, me gusta hablar con los hinchas en la calle y trato de llevar una vida lo más normal posible”, explicó recientemente con ITV Football.

“Sé que hay mucha gente que me ve de una manera diferente, como yo veía a David Beckham cuando era chico, como a un superhéroe. Por eso siento una gran responsabilidad de darles el ejemplo correcto”, señaló.

Ese sentido de responsabilidad también se refleja en su relación con la selección, donde lleva la cinta de capitán de manera permanente desde 2018. Su recorrido internacional, de todos modos, conserva heridas importantes. Perdió las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024, falló un penal decisivo frente a Francia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y volvió a quedarse a las puertas de una definición mundialista este año, cuando la Argentina eliminó a Inglaterra en las semifinales. Los medios británicos criticaron mucho el planteo del entrenador Thomas Tuchel en aquella derrota, un malestar que el propio Kane le expresó al entrenador y posteriormente encabezó una conversación del plantel con el técnico para analizar lo sucedido.

Lionel Messi abraza a Harry Kane después de la remontada en las semifinales del Mundial Erik S. Lesser - FRE53108 AP

El partido del jueves ante Croacia será la oportunidad de coronar con otro récord el año en el que Kane terminó de conquistar todo aquello que había perseguido durante tanto tiempo. A los 33 años, encontró una combinación que durante mucho tiempo pareció esquiva: goles, títulos colectivos, reconocimiento individual y una condición física que le permite proyectarse hacia el futuro. “Hay muchísimo trabajo duro detrás de eso, mucho entrenamiento y muchas cosas que no se ven. Es un camino que tuvo muchos altibajos, pero creo que la confianza que tuve en mí mismo desde joven fue el factor más importante, junto con el trabajo, la disciplina y la dedicación. Eso fue lo que me permitió llegar al nivel en el que estoy ahora”.