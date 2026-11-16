Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: probabilidad de llovizna

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El martes 17 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 43%.