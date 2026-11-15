“Algo trascendente”: secretos de la orquesta integrada por chicos de barrio que tocó ante León XIV e impactó con su música

LA PLATA.– La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, integrada por músicos de 18 a 30 años provenientes de las orquestas escuela de los barrios periféricos de ese municipio del Gran Buenos Aires, tuvo un momento único el lunes pasado al tocar ante el Papa en la misa central frente al Monumento de los Españoles.

La experiencia fue sublime, aun para los músicos que no practican la fe católica. “Fue un momento de muchísima unidad. Algo trascendente”, afirmó el maestro Darío Domínguez Xodo, director de la orquesta.

Setenta músicos de Florencio Varela participaron del conjunto, junto a una arpista y un organista invitados. Los arreglos, a cargo de Tobías Buteler, incluyeron también campanas que fueron prestadas para la ocasión por la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Así sonó la canción Vida en Abundancia

“La unidad de la orquesta y el coro, integrados por 150 personas provenientes de seis coros parroquiales, fue extraordinario”, expresó Domínguez Xodo. Se refería al Ensamble Coral León XIV.

“A diferencia de los coros, muchos de nuestros chicos no son creyentes ya que se conforma en un ámbito que no es religioso. Aun así quedaron muy impactados”, detalló el director de orquesta. “En la comunidad toda de Florencio Varela quedó un orgullo muy grande: haber participado de un acontecimiento histórico, más allá de toda creencia, con una enorme connotación espiritual que la sentimos todos”, agregó.

La sincronicidad que tuvo la puesta en escena fue la síntesis de un trabajo de ensayos que comenzó varios meses antes. El director de orquesta y Buteler pasaron por diversos desafíos; por ejemplo, conseguir las campanas prestadas y trasladarlas al Monumento de los Españoles. Pero finalmente, una vez interpretadas las notas por los distintos percusionistas, la composición final resultó “impactante”, según describió Domínguez Xodo.

Otro de los temas interpretados por la Orquesta Sinfónica de Florencia Varela

Los arreglos fueron todos inéditos. “Tobías me dijo que quería traer campanas tubulares”, recordó. “Teníamos quien las tocara, pero no tenemos campanas”, expresó el director de la orquesta municipal de Florencio Varela. “Primero pensamos en traer algunos tubos. Finalmente pudimos conseguir toda la pieza y eso hizo la diferencia”, sostuvo.

Las campanas dieron un toque distintivo a las doce canciones del repertorio. Por caso, se destacaron en el Gloria y en Vida en Abundancia, el himno compuesto por Mercedes Ruiz Luque –que también ese día participaba del coro– y dos amigas. El arpa interpretada por Juana Moreno, una artista de 21 años, acompañó los salmos. Hubo además un órgano a cargo de Felipe Delsart, artista invitado del Teatro Colón para la ocasión.

“Todos pusieron su música y su mejor voluntad al servicio de la unidad y resultó algo increíble”, expresó Domínguez Xodo, que antes trabajó en el Colón y en el Teatro Argentino de La Plata. Expresó, por caso, el traslado de las campanas: “Había que ir a buscar el instrumento a la UNA y, de pronto, teníamos más de cien voluntarios”, explicó.

Los músicos

Entre los músicos, la mayoría de los intérpretes son chicos jóvenes de barrios provenientes del programa de orquestas escuela que tiene lugar en los distintos barrios de Florencio Varela. Muchos han sido capacitados allí y luego llegan a obtener trabajos en la Orquesta Sinfónica Nacional, pero regresan a tocar con la orquesta municipal cuando hay ocasiones extraordinarias.

La canción de cierre de la misa en el Monumento de los Españoles

“Recibir esta invitación fue completamente inesperado. Jamás lo hubiera esperado o imaginado. Lo recibimos con muchísima alegría. Llegó de la mano del director del coro de la Catedral, Matías Cano, cuando la programación del año ya estaba hecha y hubo que hacerle un lugar”, expresó Domínguez Xodo.

Cano es uno de los directores de una de las orquestas escuela barriales de Florencio Varela: conoce el trabajo musical que se lleva adelante y lo importante que es para los músicos que la componen. Domínguez Xodo se conocía con Cano, dado que había brindado cursos para los directores de las orquestas escuela con el objetivo de promover el desarrollo para toda la comunidad local.

“Yo también fui tutor de la tesis de Matías, que se recibió con una tesis sobre La Traviata, que interpretó con la orquesta de Florencio Varela. Es un director que conoce mucho de ópera, pero también conoce mucho de música litúrgica por su trabajo en la Catedral”, señaló Domínguez Xodo.

“Nos invitaron a formar parte de la misa y coordinamos con el Ensamble Coral León XIV y con el encargado de los arreglos, Tobías Buteler”. En total, sobre el escenario había más de doscientas personas el lunes. “Tobías hizo arreglos especiales para esa misa. Me pareció muy bien sus propuestas de sumar las campanas, el arpa, el órgano”, continuó.

La música fue propuesta por una comisión desde Buenos Aires y aprobada desde el Vaticano. “Lo que se ha buscado fue música católica, pero que parte de esa música tuviera también algo de nuestra música folclórica. Por caso, el Gloria, escrito por el padre Walter Consalvi con música de huella y de vidala. Y el Aleluya también escrito por otro sacerdote que era músico, Néstor Gallego”, apuntó.

En total la orquesta juvenil, que ofrece un espacio laboral con límite de edad dado que es considerada una etapa formativa, interpretó doce temas musicales. Casi cuarenta minutos de música que quedarán por siempre como un momento cúlmine.