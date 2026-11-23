El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoreste

: 5 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.