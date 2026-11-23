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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.