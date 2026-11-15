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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado luego probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 44%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado luego probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 44%
  • Pronóstico: parcialmente soleado luego probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

LA NACION
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