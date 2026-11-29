El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de lluvia leve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de lluvia leve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: probabilidad alta de lluvia leve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California