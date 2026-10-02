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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaUnsplash / Lerone Pieters

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 63 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 3 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 4 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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