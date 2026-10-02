Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 63 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Noroeste

: 2 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.