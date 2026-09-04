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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado
El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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