Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Suroeste

: 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.