Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Sur

: 2 a 6 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California