El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Norte

: 3 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California