Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursuroeste

: 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California