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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 43%
  • Pronóstico: baja probabilidad de lluvia ligera y luego baja probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

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