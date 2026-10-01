Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre Svebert - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 1 de octubre la temperatura rondará entre 58 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 1 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 2 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 3 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 4 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 5 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 6 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 7 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París
    1

    En fotos: del impactante look de Dakota Johnson a la elegancia de Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda de París

  2. El calendario completo de Anses para octubre
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de octubre 2026

  3. La advertencia sobre China que escucharon los empresarios en IDEA
    3

    “Hay líneas rojas”: la advertencia sobre China que escucharon los empresarios en IDEA

  4. Bullrich volvió a desmarcarse del Gobierno y advirtió que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei
    4

    Tras el fallo de la Corte sobre la ley de tierras, Bullrich se desmarcó del Gobierno y reconoció que la oposición podría rechazar el mega DNU de Milei