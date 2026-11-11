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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina y luego soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 1 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: neblina y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 12 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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