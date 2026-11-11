Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina y luego soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 mph, Sur

: 1 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.