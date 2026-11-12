Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sursureste

: 3 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 40%.