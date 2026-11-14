Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.