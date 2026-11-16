Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: probabilidad de llovizna y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 17 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.