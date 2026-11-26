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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina y luego parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: neblina y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla en parches y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.
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