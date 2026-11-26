El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina y luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Nornoroeste

: 3 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla en parches y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.