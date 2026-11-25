Carolina Baldini inició una faceta profesional orientada al turismo de aventura y el motociclismo. La figura pública confirmó un programa de viajes para 2027 que abarca diversos puntos de Europa, una propuesta que busca atraer tanto a entusiastas de las rutas como a seguidoras interesadas en la experiencia. Según informó a través de su cuenta de Instagram, el proyecto cuenta con la asistencia técnica de Angelo, un colaborador italiano encargado de diseñar los recorridos por la península itálica.

La oferta turística contempla un calendario preciso: entre el 18 y el 28 de abril, el itinerario abarca España y Portugal. Posteriormente, el grupo visitará Sicilia del 21 al 29 de mayo, con base en Palermo, mientras que el mes de agosto incluye el destino de Escocia e Isla de Man. Para el cierre de la temporada, la propuesta contempla dos etapas en Italia: el norte, entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, con una jornada dedicada al Gran Premio de Fórmula 1 en Monza; y el sur, del 10 al 18 de septiembre, con punto de partida y llegada en Roma.

Carolina Baldini invitó a sus seguidores a “ser parte de esta aventura” Captura Instagram (@carobal14)

Baldini enfatizó la naturaleza exclusiva de la iniciativa: “Los grupos son reducidos, así que les dejo mi mail para más información y espero que nos conozcamos viajando en moto por el mundo”. Ante el alto volumen de consultas en la plataforma digital, la organizadora solicitó centralizar las dudas mediante correo electrónico en la dirección ridewithcaro@gmail.com. “Tengo muchos mensajes en el Instagram y no puedo responder las dos cosas, les paso toda la info más específica pero por mail”, aclaró en una historia de la red social.

La propia protagonista reveló no dar abasto ante la cantidad de consultas recibidas Captura Instagram (@carobal14)

La propuesta generó reacciones inmediatas dentro de su círculo cercano, donde Claudia Villafañe, con tono humorístico, consultó sobre la posibilidad de participar en automóvil debido a su temor hacia las motocicletas. Por su parte, sus hijos Giuliano y Gianluca Simeone celebraron la novedad con mensajes de apoyo y entusiasmo hacia el emprendimiento de su madre.

Algunos de los comentarios que recibió Carolina Baldini en su publicación Captura Instagram (@carobal14)

La iniciativa, denominada Dolce Vita Experience, busca promover un formato de viajes grupales donde la conducción y el descubrimiento de paisajes europeos representan el eje central. Con este esquema, Baldini formaliza una transición hacia la gestión de experiencias de alta gama para viajeros interesados en explorar el continente europeo bajo una dinámica grupal, selecta y planificada bajo estándares de precisión técnica y logística.