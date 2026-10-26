Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sursuroeste

: 6 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California