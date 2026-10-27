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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado