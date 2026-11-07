Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Sur

: 2 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.