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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El domingo 8 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.