Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California