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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
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