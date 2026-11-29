El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia leve.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia leve.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sursureste

: 3 a 9 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de lluvia leve

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California