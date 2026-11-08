Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Nornoroeste

: 2 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en bancos y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California