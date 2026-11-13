Saltar al contenido principal

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSTEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 16,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 68%
  • Pronóstico: chaparrones de lluvia probables

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California

LA NACION
Notas servicios clima
  1. Un negocio de Los Grobo Agropecuaria pasa a manos de un gigante brasileño que reemplazará su marca
    1

    Un negocio de Los Grobo Agropecuaria pasa a manos de un gigante brasileño que reemplazará su marca

  2. Qué le dijo León XIV a Cristian, el joven elegido para contar su problema con las drogas en la vigilia de Palermo
    2

    Sufrió bullying y cayó en las drogas. El joven que emocionó al Papa ya tiene una frase para tatuarse

  3. Delfi Merino cruzó al DT de Las Leonas por su salida del equipo: “Me sacaste del entrenamiento con las canilleras puestas”
    3

    Delfina Merino cruzó a Fernando Ferrara, DT de Las Leonas, por su salida del equipo: “Me sacaste del entrenamiento con las canilleras puestas”

  4. Un área natural protegida de la Argentina fue seleccionada para integrar una lista internacional de patrimonio geológico
    4

    Un área natural protegida de la Argentina fue seleccionada para integrar una lista internacional de patrimonio geológico