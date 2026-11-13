Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 16,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: chaparrones de lluvia probables

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California