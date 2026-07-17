Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 13%

: 13% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.