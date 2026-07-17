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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 13%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 13%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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