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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 73 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla aislada y luego soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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