Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego chubascos probables.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego chubascos probables.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: nublado y luego chubascos probables

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California