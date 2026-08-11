LA NACION

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto mjhbower

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 70 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Hallan una antigua comunidad marina atrapada bajo un glaciar antártico
    1

    El misterio de las Cataratas de Sangre: hallan una antigua comunidad marina atrapada bajo un glaciar antártico

  2. Así fueron los instantes previos a la desaparición del kitesurfista en Santa Fe
    2

    El último salto de Fernando Cappi, un experto del kitesurf: su novia capturó en video el trágico momento

  3. El nuevo presidente de Colombia fue puesto a prueba de inmediato
    3

    El nuevo presidente de Colombia fue puesto a prueba de inmediato

  4. La explicación del Servicio Geológico de Colombia sobre la alta actividad sísmica en la región
    4

    La explicación del Servicio Geológico de Colombia sobre la alta actividad sísmica en la región