Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 16,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noroeste

: 5 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: chaparrones de lluvia probables

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.