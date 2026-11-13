Explosión en Remedios de Escalada: ordenaron trasladar a dos directivos de Metrogas

La Justicia dispuso este viernes el traslado de dos directivos de la empresa Metrogas tras la explosión en Remedios de Escalada que dejó 21 heridos, seis de ellos de gravedad, y numerosos daños en la zona.

La Fiscalía General de Avellaneda-Lanús ordenó el traslado de los directivos para que fueran identificados en sede judicial. Se trata dos integrantes del personal jerarquizado de la empresa que habían llegado al lugar antes del incidente y fueron puestos a resguardo de manera preventiva, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“No se encuentran aprehendidos ni detenidos. Solo identificados. Son perosnal de Metrogras que fueron al lugar a verificar qué habia sucedido y preventivamente se los puso a resguardo”, consignaron las fuentes.

Según indicó en conferencia de prensa el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, Metrogas aseguró que la situación estaba controlada ante el reporte de una fuga de gas y no emitió una alerta para activar los sistemas de emergencia, lo que implicaría una violación del protocolo.

La vista cenital de la explosión en el centro de Remedios de Escalada Ricardo Pristupluk

“Un empresa tercerizada estaba realizando un trabajo con una tuneladora, rompieron un caño y en vez de alertar, llamaron a Metrogas. Metrogas mandó una cuadrilla y cuando llegó personal de seguridad, les informaron que tenían todo bajo control. Recién cuando se produjo la explosión se activaron los protocolos de emergencia”, expresó Arale.

Y agregó: “Seguramente hubo una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape de gas hay que activar los protocolos. La empresa decidió contener y mantener la situación en reserva por ellos. Cuando llegó personal de seguridad les transmitieron que la situación estaba contenida. Minutos después explotó”.

Qué se sabe de la explosión en Remedios de Escalada

El incendio se produjo cerca de las 10 en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial del sur del conurbano bonaerense y ocurrió mientras un grupo de trabajadores de Metrogas realizaba tareas de renovación de la red.

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada, con heridos de gravedad Ricardo Pristupluk

Pasadas cinco horas del incidente, unas 20 dotaciones de bomberos aún trabajaban para extinguir el fuego mientras que personal de Metrogas intentaba sellar el último caño para evitar la propagación de gas.

Producto de la explosión, se registraron 21 heridos, de los cuales 14 siguen internados, dos de ellos con heridas de gravedad. A su vez, siete personas fueron dadas de alta.

Los pacientes más complejos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús. El resto de los afectados ingresó al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo de Lanús y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, ubicada en las inmediaciones.

Escape de gas y explosión en el centro de Remedios de Escalada, hay heridos de gravedad Ricardo Pristupluk

Los vecinos del barrio habían advertido sobre irregularidades minutos antes del estallido. “Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y de repente se sintió una explosión”, relató Julián, un comerciante de la zona, en diálogo con LN+.

“Nos asustamos muchísimo, la gente empezó a correr para todos lados. Las llamas siguen activas y, por el momento, no las pueden contener”, relató, al alertar además que hay un colegio a la vuelta del lugar del accidente.