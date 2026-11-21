El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Norte

: 0 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.