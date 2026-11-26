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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 27,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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